Arrestan hombre buscado por asalto y ocupan sustancias narcóticas en San Juan

Parte de las sustancias narcóticas, dinero en efectivo, celular y otros objetos ocupados por las autoridades durante el arresto de un hombre en el sector Villa Flores, San Juan. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este jueves sobre el arresto de un hombre que era buscado mediante una orden judicial por su presunta vinculación con un asalto y otros delitos, en el sector Villa Flores, provincia San Juan.

Se trata de José Luis Lara Encarnación, alias "King Kong", de 21 años, quien fue detenido en la calle Luperón, próximo a un establecimiento comercial del sector Villa Flores.

Sustancias ocupadas

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que durante la intervención le ocuparon 65 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso de 91.6 gramos.

También le incautaron varias envolturas de un vegetal que se presume es marihuana, con un peso de 65.7 gramos, así como varias dosis de presunto crack, con un peso estimado de 27.2 gramos.

También, le fueron ocupados:

Un arma de fuego tipo revólver , calibre 38 , sin marca ni serie legible.

tipo , , sin marca ni serie legible. Una cápsula y un casquillo para el arma

Una balanza de precisión.

Un celular marca iPhone y la suma de RD$9,400 en efectivo.

Intervención de las autoridades

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público.

El hombre arrestado, junto con las evidencias físicas y las sustancias ocupadas, fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.