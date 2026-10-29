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Muere motorista en accidente de tránsito en Puerto Plata

La víctima murió tras ser impactada la motocicleta en la que se desplazaba por una guagua en la comunidad de Gran Parada

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Muere motorista en accidente de tránsito en Puerto Plata
El cuerpo de la víctima permanece tendido en el pavimento mientras técnicos del Inacif realizan el levantamiento. (ANEUDY TAVÁREZ)

Un ciudadano haitiano de 52 años murió este jueves tras ser impactada la motocicleta en la que se desplazaba por una guagua en la comunidad de Gran Parada, en la provincia Puerto Plata.

El fallecido fue identificado como Deluis Sansón, quien, según versiones de personas presentes en el lugar, murió a consecuencia de los golpes recibidos durante el accidente.

Acciones oficiales

Al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes trabajaron para viabilizar el desplazamiento en la zona.

En tanto, el conductor del vehículo involucrado fue trasladado a las instalaciones de la Digesett para los procedimientos correspondientes.

Circunstancias del accidente

Las circunstancias en que ocurrió el accidente no han sido precisadas por las autoridades.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.