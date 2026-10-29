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Hombre muere en hospital de Cotuí horas después de ser detenido por la DNCD en operativo

William de los Santos fue apresado en una zona de difícil acceso y sufrió un desmayo por deshidratación

El hombre presentó complicaciones respiratorias y un paro cardiorrespiratorio mientras recibía atención médica

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    Hombre muere en hospital de Cotuí horas después de ser detenido por la DNCD en operativo
    Hospital Inmaculada Concepción, en Cotuí. (CEDIDA POR LA DNCD.)

    Un hombre murió en un centro de salud del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, horas después de ser detenido durante un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó este miércoles el organismo antinarcóticos

    Según informó la DNCD, el hombre, identificado como William de los Santos, sufrió un desmayo debido a un cuadro de agotamiento físico severo y deshidratación, luego de ser capturado tras una persecución en una zona de difícil acceso del sector Jobo Claro, en el distrito municipal de Zambrana.

    En el operativo también participaron miembros del Ministerio Público. La institución explicó que los agentes le brindaron los primeros auxilios en el lugar para intentar estabilizarlo.

    Debido a las condiciones del terreno montañoso, que impedían el acceso de vehículos, las autoridades utilizaron una mula para trasladar a de los Santos hasta una zona desde donde pudiera ser llevado de emergencia al Hospital Inmaculada Concepción, en Cotuí.

    Fallecimiento 

    De acuerdo con la DNCD, De los Santos presentó complicaciones respiratorias y sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras recibía atenciones médicas.

    El hombre fue sometido a maniobras de reanimación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, pero falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

    • El cadáver fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará una autopsia para determinar la causa exacta de su muerte.

    En su comunicado la DNCD no especifica los motivos por los que William de los Santos era buscado por las autoridades.

    El organismo lamentó el fallecimiento y aseguró que las actuaciones de sus agentes estuvieron dirigidas a preservar la integridad física del detenido y garantizar que recibiera asistencia médica.

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