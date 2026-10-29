PN dice que video de hombres armados en Los Guaricanos fue grabado hace casi siete meses

Captura del video donde se observan personas caminando con armas de fuego en las manos en el sector Los Guaricanos. ( CEDIDA POR LA PN. )

La Policía Nacional aclaró este jueves que el video que circula en redes sociales, en el que se observa a varias personas caminando con armas de fuego en las manos en el sector Los Guaricanos, no es reciente, sino que corresponde a un conflicto ocurrido el pasado 4 de abril.

De acuerdo con la Dirección Regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Norte, las imágenes fueron grabadas en el sector Ponce, donde un hombre identificado como Félix Hernández, alias Vitico, resultó herido de bala en una de sus piernas durante una disputa con otro presunto antisocial conocido como Moñongo.

La institución explicó que, según las investigaciones de agentes de la Subdirección de Investigación (Dicrim), el conflicto se originó por una supuesta deuda entre ambos hombres. Esta versión fue corroborada por el padre del herido durante una entrevista con los investigadores.

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Origen del conflicto

La aclaración policial se produce luego de que el video comenzara a circular en distintas páginas de redes sociales, acompañado de denuncias sobre la supuesta presencia de integrantes de bandas delictivas de La Favela en la zona.

La Policía indicó que, hasta el momento, no ha recibido denuncias formales sobre hechos delictivos relacionados con esos supuestos grupos.

Medidas de seguridad

Asimismo, informó que mantiene la presencia de agentes en distintas comunidades de Los Guaricanos para prevenir acciones delictivas y preservar la seguridad de los residentes.