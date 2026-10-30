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Policía realiza más de 10 allanamientos para capturar a hombre acusado de apuñalar a su hijastro

José Alberto Cabrera es buscado por herir al adolescente de 13 años cuando intentaba defender a su madre de una agresión

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    Policía realiza más de 10 allanamientos para capturar a hombre acusado de apuñalar a su hijastro
    El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

    La Policía Nacional informó este viernes que mantiene la búsqueda del hombre acusado de apuñalar a su hijastro de 13 años cuando el adolescente intentaba proteger a su madre de una agresión física en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

    "Reiteramos el llamado para que se entregue y responda por las heridas que presenta este menor de 13 años de edad", dijo el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, al ser consultado sobre el caso.

    El portavoz indicó que las autoridades han realizado más de 10 allanamientos en distintas zonas para localizar a José Alberto Cabrera

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    Estado del menor 

    Familiares del adolescente informaron que permanece estable dentro de su cuadro de gravedad y con pronóstico reservado.

    Su tía, María Heredia, explicó a Diario Libre que el menor continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

    • "Estamos esperando que Dios haga la obra", manifestó Heredia al referirse al delicado estado de salud de su sobrino.

    El adolescente ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las heridas recibidas. La más reciente se realizó el miércoles para controlar un sangrado abdominal.

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    TEMAS -

      Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.