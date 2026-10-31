Vigilante ultima a supuesto ladrón en residencial de La Altagracia

Casquillo de bala en una escena del crimen. ( SHUTTERSTOCK )

Un hombre falleció a causa de las heridas que recibió con un arma de fuego tipo escopeta en un hecho ocurrido la tarde del jueves 30 de octubre en el residencial Punta Hermosa, en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia.

La víctima no había sido identificada hasta el momento, mientras que por el caso fue detenido Ezequiel Belizario Blanco, quien trabaja para la compañía de seguridad privada La Taurus Security Service.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el vigilante, el hombre presuntamente mantenía en zozobra a los residentes del residencial debido a supuestos hechos delictivos. Asimismo, alegó que alrededor de las 11:30 de la mañana del jueves lo sorprendió mientras supuestamente cometía un robo en el interior del complejo habitacional, por lo que accionó su arma de reglamento.

Acciones de la autoridades

Tras recibir la alerta sobre una persona herida por arma de fuego, policías se trasladaron al residencial, donde encontraron al hombre tendido en el suelo con heridas ocasionadas por una escopeta.

El vigilante entregó voluntariamente el arma utilizada, una escopeta calibre 12, de fabricación rusa, con un cartucho.

Blanco quedó detenido para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho y procuran establecer la identidad del fallecido.