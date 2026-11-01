Despierta adolescente apuñalado cuando defendía a su madre, pero continúa en estado grave

El adolescente de 13 años que fue apuñalado por su padrastro cuando intentaba proteger a su madre de una agresión física despertó luego de varios días bajo sedación, aunque permanece en estado grave en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza.

Así lo informó a Diario Libre el centro médico, que explicó que el menor continúa bajo tratamiento y vigilancia permanente de un equipo multidisciplinario.

En ese sentido, aclaró que despertar no significa que el paciente esté fuera de peligro, pues todavía necesita asistencia y atención médica especializada.

"Un paciente puede despertar y continuar intubado, recibiendo asistencia para respirar. En este caso, se ha iniciado la disminución de la sedación para evaluar su respuesta. Esto no significa que esté fuera de peligro: el niño continúa en estado de gravedad, bajo cuidados intensivos y vigilancia médica permanente" Hospital Pediátrico Hugo de Mendoza “

E sta evolución representa un motivo de esperanza para sus familiares, especialmente para su madre, Rosaura de la Nieve, quien dijo sentirse más tranquila ante los cambios en el tratamiento.

«Nunca he perdido la esperanza, nunca he perdido la fe. Me siento más tranquila, lo declaro sano, aunque me dicen que sigue delicado yo lo declaro sano», expresó a periodistas de este medio.

El adolescente ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas como consecuencia de las heridas recibidas. La más reciente fue realizada para controlar un sangrado abdominal.

De acuerdo con el informe médico, ingresó al centro de salud en estado de choque hipovolémico, debido a la pérdida de sangre provocada por múltiples lesiones internas en el tórax y el abdomen.

Una relación marcada por la violencia

El ataque ocurrió la tarde del domingo 25 de octubre, en el sector Villa Esperanza, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, cuando el adolescente intervino para proteger a su madre de una agresión física por parte de su padrastro, identificado como José Alberto Cabrera.

Rosaura de la Nieve había intentado poner fin a una relación de tres años que, según su relato, estuvo marcada por episodios de maltrato físico, agresiones verbales y celos. La mujer describió a Cabrera como una persona violenta, especialmente cuando consumía bebidas alcohólicas.

El menor resultó herido con un arma blanca durante el episodio, en el que también su madre sufrió lesiones.

Agresor prófugo José Alberto Cabrera permanece prófugo y es buscado por la Policía Nacional, que mantiene las labores para dar con su paradero.Los familiares del adolescente han pedido al hombre que se entregue a las autoridades y responda por lo ocurrido.«Esperemos que se entregue, aunque sea por los medios, y que pueda pagar por lo que hizo», expresó María Heredia, tía del menor.