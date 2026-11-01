Dos haitianos mueren tras presunto enfrentamiento con agentes policiales en Friusa, Bávaro

Imagen para ilustrar de una patrulla policial. En el sector de Friusa, Bávaro, dos haitianos resultaron heridos y fallecieron en el hospital tras un presunto enfrentamiento con agentes policiales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Dos hombres de nacionalidad haitiana murieron este domingo mientras alegadamente recibían atenciones médicas en el Hospital Municipal de Verón, luego de resultar heridos por proyectiles de arma de fuego durante un presunto incidente con miembros de la Policía Nacional en el sector Friusa, en Bávaro, provincia La Altagracia.

Los fallecidos fueron identificados como Charli Patrick, alias Omerga, y Sainvilis Jace, a quienes las autoridades señalan como reconocidos delincuentes.

Policía dice atacaron agentes

Según el informe preliminar, el alegado enfrentamiento ocurrió alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando agentes policiales realizaban labores de inteligencia en la calle Alicia, del mencionado sector, y avistaron a los dos hombres a bordo de un automóvil Hyundai Sonata LF, gris.

El reporte indica que ambos se desmontaron del vehículo y presuntamente dispararon contra los agentes, quienes respondieron a la agresión.

En el informe también se señala la ocupación de un arma de fuego tipo pistola, aunque no se ofrecen detalles sobre sus características.

Más de un centenar de muertos

Desde septiembre, en el país han caído abatidos más de un centenar de personas a manos de agentes policiales que atribuyen esos decesos a enfrentamientos con las víctimas.