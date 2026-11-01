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Hombre mata a su pareja y se quita la vida tras presunta discusión en Azua

Pamela Alcántara murió a tiros presuntamente a manos de Rafael Pereyra, quien luego se suicidó. El hecho ocurrió en Las Yayas de Viajama y la pareja no dejó hijos en común

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    Hombre mata a su pareja y se quita la vida tras presunta discusión en Azua
    Pamela Alcántara murió a tiros presuntamente a manos de Rafael Pereyra, quien luego se suicidó en Azua

    Un presunto feminicidio seguido de suicidio dejó dos personas muertas la madrugada de este domingo 1 de noviembre en el municipio de Las Yayas de Viajama, provincia de Azua, donde un hombre habría disparado contra su pareja sentimental y posteriormente se quitó la vida.

    La mujer fue identificada como Pamela Alcántara, mientras que el presunto agresor respondía al nombre de Rafael Pereyra.

    Según las informaciones preliminares, el hecho se produjo en medio de una discusión entre ambos, durante la cual Pereyra habría utilizado un arma de fuego para disparar varias veces contra Alcántara, causándole la muerte.

    Posteriormente, el hombre presuntamente se disparó con la misma arma, falleciendo también en el lugar.

    Las informaciones obtenidas establecen que la pareja no dejó hijos en común.

    Por el momento, se desconocen las circunstancias que habrían provocado el conflicto y si existían antecedentes de violencia en la relación.

    Levantamiento de los cuerpos

    Tras el suceso, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) se presentaron en el lugar, acompañados de representantes del Ministerio Público y médicos legistas, para realizar el levantamiento de los cadáveres.

    Los investigadores iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que se produjeron ambas muertes.

    El hecho ha generado consternación entre los habitantes de Las Yayas de Viajama, donde familiares, amigos y vecinos lamentan la muerte de la pareja.

    Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las causas que desencadenaron el episodio de violencia.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.