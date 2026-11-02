Hombre muere tras ser impactado por yipeta frente a liceo en Barahona; conductor está detenido

Motocicleta en la que transitaba el fallecido. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

Un hombre murió la noche de este lunes al ser impactada la motocicleta que conducía por una yipeta Mercedes-Benz, cuyo conductor presuntamente transitaba a alta velocidad por la avenida Casandra Damirón, frente al liceo Federico Henríquez y Carvajal, en esta ciudad.

La víctima fue identificada como Gabriel Pérez, conocido como "Gaby", de 43 años, residente en el sector Camboya. En el accidente también resultó herida su pareja, cuya identidad no fue revelada. La mujer fue auxiliada y trasladada al hospital Jaime Mota.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:15 de la noche, cuando una yipeta Mercedes-Benz GLE 350, blanca, placa G629864, que se desplazaba en dirección ascendente por la avenida, impactó la motocicleta negra en la que viajaba Pérez.

Según versiones recogidas en el lugar, la fuerza del impacto lanzó la motocicleta por encima de la acera, mientras que la yipeta continuó su trayectoria unos 20 metros hasta detenerse fuera de la vía.

El hombre falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

El conductor de la yipeta, cuya identidad todavía no ha sido establecida, fue arrestado y trasladado a la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, donde permanece bajo custodia.

Escena del accidente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/whatsapp-image-2026-11-02-at-110330-pm-cd771410.jpeg Yipeta del accidente. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

La tragedia provocó la concentración de numerosos transeúntes y curiosos frente al liceo Federico Henríquez y Carvajal.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), mientras se esperaba la llegada del médico legista para proceder con el levantamiento del cadáver.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho para establecer las responsabilidades correspondientes.