Tres accidentes de motocicletas dejan dos muertos y dos heridos en Bahoruco

El choque provocó fuertes daños en uno de los vehículos involucrados en accidente. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas durante tres accidentes de tránsito registrados este domingo 1 de noviembre en diferentes tramos carreteros de la provincia Bahoruco, en los que estuvieron involucradas motocicletas y otros vehículos.

Los fallecidos fueron identificados como Ismael Méndez Pérez, conocido como "Papo Valle", de 64 años, residente en el municipio de Los Ríos, y José Antonio Florián, apodado "Chiche", de 62 años, quien residía en el sector El Tejar, del municipio de Neiba.

El primero de los accidentes mortales ocurrió en el tramo carretero Neiba–El Estero, donde Méndez Pérez perdió la vida tras colisionar la motocicleta , de color negro, en la que se desplazaba, con un automóvil rojo, placa A848048.

En otro hecho, José Antonio Florián falleció luego de que la motocicleta negra en la que transitaba chocara con un vehículo blanco, placa G321280.

Florián sufrió múltiples lesiones, incluida la amputación traumática del pie derecho, como consecuencia del impacto.

Los cuerpos de ambas víctimas fueron levantados por la médica legista Mayuris Rivas, quien certificó que los dos hombres fallecieron en los lugares donde ocurrieron los respectivos accidentes.

Dos haitianos heridos en Neiba–Galván

Un tercer accidente se registró la noche del domingo en la carretera que comunica los municipios de Neiba y Galván, donde dos ciudadanos haitianos resultaron heridos mientras se desplazaban en una motocicleta.

De acuerdo con las informaciones preliminares, ambos extranjeros sufrieron lesiones y fracturas en las piernas, aunque sus identidades no pudieron ser establecidas de inmediato.

Tampoco se ofrecieron detalles sobre las circunstancias en que ocurrió este último accidente ni sobre los centros de salud a los que fueron trasladados los lesionados.

Los tres hechos dejaron un saldo de dos personas fallecidas y dos heridas en una misma jornada, mientras permanecen pendientes de esclarecer las circunstancias que provocaron las colisiones.