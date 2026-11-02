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VIDEO | Encuentran el cuerpo de una mujer reportada como desaparecida en Samaná

Dilcia Solainy de los Santos, de 42 años, estaba desaparecida desde el 9 de octubre

    El cuerpo de una mujer que llevaba más de 23 días desaparecida fue encontrado enterrado ayer domingo en el municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, informó este lunes la Policía Nacional.

    Se trata de Dilcia Solainy de los Santos, de 42 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 9 de octubre, según la denuncia presentada por su hermano, Nelson Domínguez Sime, ante la Policía Nacional.

    El cadáver fue localizado alrededor de las 11:08 de la mañana, a pocos metros de un criadero de cerdos y gallinas, propiedad de la expareja sentimental de la víctima, indicó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

    • De acuerdo con la denuncia presentada por su hermano, la expareja de la mujer presuntamente amenazaba de manera constante a Dilcia, luego de que esta terminara la relación sentimental con él e iniciara otra.

    El denunciante indicó que la mujer había sido vista por última vez en las proximidades de la residencia de su expareja, ubicada en el sector Abra Grande

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    Investigaciones 

    Según informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

    Pesqueira indicó que continúan las entrevistas y las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte.

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      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.