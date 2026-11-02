Matan a tiros a un hombre en Azua durante presunto conflictos del bajo mundo

La víctima ha sido identificada como Yaniel de Jesús Pérez, conocido como "Andiel". ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre murió a tiros la madrugada de este lunes durante una balacera registrada en la calle Vicente Noble, del sector La Curvita, en el municipio de Azua.

La víctima fue identificada como Yaniel de Jesús Pérez, conocido como "Andiel", quien perdió la vida en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas por las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada y, de acuerdo con las informaciones obtenidas, el presunto responsable sería un individuo identificado únicamente por el apodo de "Capitán", cuyo paradero es investigado por las autoridades.

Antecedentes de la víctima

Las informaciones recopiladas indican que Pérez había estado recluido en la cárcel pública del 19 de Marzo, en Azua, por su presunta vinculación con la muerte de Jaime Emilio Montero, apodado "Cagón".

Ese homicidio ocurrió en la comunidad de La Cuchilla, también perteneciente a la provincia de Azua.

Posteriormente, Pérez habría recuperado su libertad, aunque no se han precisado las circunstancias judiciales que permitieron su salida del recinto penitenciario.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente si la muerte de "Andiel" guarda alguna relación con el caso anterior o si responde a otros conflictos.

Se espera que las investigaciones permitan esclarecer las circunstancias de la balacera, identificar a los responsables y determinar el móvil del homicidio.