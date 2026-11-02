Policía busca a mujer haitiana por muerte de otra durante riña en Santo Domingo Este

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional busca a una mujer de nacionalidad haitiana, identificada como Kasossétrie Jean, de 23 años, señalada como presunta responsable de la muerte de su compatriota Reflor Aurlus, de 24, durante una riña ocurrida en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este.

Así lo informó este lunes el portavoz del cuerpo del orden, Diego Pesqueira, quien, al ofrecer declaraciones a miembros de la prensa, señaló que los organismos investigativos continúan las diligencias para localizar a la presunta agresora.

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De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la tarde del domingo 1 de noviembre, en la calle Orlando Martínez, específicamente en el callejón Los Come Sebo, donde ambas mujeres sostuvieron una discusión que posteriormente derivó en una confrontación física.

Murió en el hospital

La víctima sufrió una herida cortopunzante en la pierna derecha en la pierna derecha, que le provocó una hemorragia considerable. Fue trasladada al Hospital de El Almirante, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

La Dirección Central de Investigación (Dicrim) indicó que, a través de su división de Investigación de Homicidios, mantiene las labores de búsqueda para apresar a la señalada y ponerla a disposición del Ministerio Público (MP).