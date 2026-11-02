La ofensiva policial arrecia: siete muertos en presuntos intercambios de disparos en 72 horas

Los hechos prolongan una sucesión de operativos policiales que se ha intensificado durante los últimos dos meses. ( IMAGEN IA )

La Policía Nacional mantiene una serie de intervenciones contra personas supuestamente señaladas por su vinculación con hechos delictivos que ha dejado siete muertos en las últimas 72 horas, entre el sábado 31 de octubre y este lunes 2 de noviembre, en distintos puntos de República Dominicana.

Seis de los fallecimientos corresponden a casos registrados en Santiago, La Vega, Villa María y Bávaro. A ellos se suma otro reportado en Moca, provincia Espaillat.

Los hechos prolongan una sucesión de operativos policiales que se ha intensificado durante los últimos dos meses, luego de la designación del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García como director general de la Policía Nacional, el 17 de agosto, y su toma de posesión al día siguiente.

Aunque la institución no ha anunciado una operación denominada «limpieza», el incremento de las muertes en actuaciones policiales coincide con una mayor actividad de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), principalmente contra personas buscadas por homicidios, robos y asaltos.

Solo en septiembre, el primer mes completo de la nueva jefatura, la Policía reportó 55 fallecimientos clasificados como «acción legal», frente a los ocho registrados en agosto.

La cifra de septiembre fue la más alta del año y superó los registros mensuales de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

En octubre, Diario Libre documentó otras 43 muertes hasta el día 25. Con los siete fallecimientos reportados durante el pasado fin de semana, el acumulado mínimo desde septiembre alcanza las 105 personas, sin incluir posibles casos adicionales entre el 26 y el 30 de octubre.

Los últimos enfrentamientos

Entre los fallecidos figura Rafael Antonio Uceta Acevedo, conocido como «El Gordito», quien murió el domingo 1 de noviembre durante una intervención del Dicrim en el sector Pueblo Nuevo, en Santiago, próximo a la avenida 30 de Marzo.

Según la Policía, era buscado mediante dos órdenes de arresto por su presunta participación en robos agravados cometidos en villas y establecimientos de alojamiento de Jacagua.

La institución informó que Uceta Acevedo disparó contra los agentes cuando intentaban detenerlo. Durante la intervención fue ocupado un revólver.

En otro hecho, Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, de 34 años, alias «Bindo» o «El Gordo», murió el sábado 31 de octubre durante una intervención policial.

Era investigado por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Albert Yauri Rodríguez Matías, un adolescente de 15 años cuyo cadáver fue encontrado el viernes 30 de octubre en las proximidades de la carretera Barranca-Villa Tapia.

La Policía aseguró que Rodríguez Henríquez enfrentó a los agentes y que le fue ocupada una pistola Glock calibre nueve milímetros.

Muertos en Villa María

En el Distrito Nacional también se reportaron las muertes de dos hombres conocidos como «La Piedra» o «Chobby» y «El Peluche», durante intervenciones atribuidas a agentes del Dicrim.

El primero murió el sábado 31 de octubre en Los Callejones de la avenida Doctor Betances, en Villa María.

El segundo falleció en otro incidente ocurrido en las inmediaciones de la calle Federico Velásquez, esquina Hermanos Pinzón.

Las informaciones preliminares relacionan a «El Peluche» con robos y asaltos en Villa María, el sector 27 de Febrero y las inmediaciones de la avenida Duarte.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales suficientes sobre las identidades completas de ambos hombres ni las circunstancias en que recibieron los disparos.

Otros tres fallecidos en Bávaro y Moca

Dos ciudadanos haitianos murieron el domingo durante una intervención policial en el sector Friusa, en Bávaro, provincia La Altagracia.

Los fallecidos fueron identificados como Geriste Promesse, de 34 años, y Arson Leroy, de 30 años, ambos de nacionalidad haitiana y originarios de Artibonite-Gonaïves, Haití.

La Policía los señala como presuntos integrantes de una estructura dedicada a robos mediante la ruptura de paredes en establecimientos comerciales y oficinas de remesas.

Según el informe policial, los hombres dispararon contra los agentes cuando intentaban detenerlos en la calle Alicia. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Verón, donde la institución asegura que fallecieron mientras recibían atenciones médicas.

En Moca, provincia Espaillat, murió Yonathan Arturo Castillo Rosario, de 43 años, alias «La Maña», quien era buscado por un caso de robo.

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