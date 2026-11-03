Uno de los motores accidentados. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

Mueren dos jóvenes en accidentes de motocicletas en Barahona; suman nueve víctimas en 72 horas

Dos jóvenes murieron en accidentes de tránsito ocurridos en esta provincia, con lo que suman nueve las personas fallecidas en siniestros que involucran motocicletas durante las últimas 72 horas.

Las víctimas fueron identificadas como Cristian Ruiz, de 35 años, y Gabriel Pérez, de 30, quienes perdieron la vida en hechos separados que involucraron deslizamientos y colisiones con otros vehículos.

Ruiz, residente en la calle 2 del sector Pueblo Nuevo, falleció alrededor de la 1:20 de la madrugada en la rotonda de esa barriada, ubicada en la avenida Luperón, cuando la motocicleta que conducía sufrió un deslizamiento.

El joven se dirigía a su residencia luego de llegar la noche del lunes desde Bávaro, donde trabajaba como miembro del personal de seguridad de un establecimiento hotelero. Había viajado a Barahona para visitar a sus familiares y a sus hijos menores de edad.

De acuerdo con las informaciones obtenidas, conducía una motocicleta deportiva Yamaha 1100, de color morado.

En otro hecho, Gabriel Pérez murió alrededor de las 10:15 de la noche del lunes, luego de que la motocicleta en la que se desplazaba fuera impactada por una yipeta Mercedes-Benz GLE 350, blanca, placa G629864, en la avenida Casandra Damirón, frente al liceo Federico Henríquez y Carvajal.

Según versiones recogidas en el lugar, el vehículo transitaba a alta velocidad en dirección ascendente cuando presuntamente impactó la motocicleta. La fuerza del choque lanzó el motor por encima de la acera, mientras la yipeta avanzó unos 20 metros antes de detenerse fuera de la vía.

Pérez falleció en el lugar a causa de las lesiones sufridas.

El conductor de la yipeta fue arrestado y trasladado a la sede de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, donde permanecía bajo custodia.

Otros accidentes mortales

Los dos casos de Barahona se suman a otros siete fallecimientos registrados entre el domingo y el lunes en accidentes de tránsito ocurridos en Santiago, Bahoruco y Verón-Punta Cana. Además, tres personas resultaron heridas.

Uno de los siniestros ocurrió en la avenida Circunvalación Sur de Santiago, a su paso por el sector Nibaje, donde colisionaron una motocicleta y una yipeta. Tres personas que viajaban en el motor perdieron la vida.

Dos de las víctimas fueron identificadas como Antony Yander Hernández, de 17 años, y Brandon Elian Espinal, de 18. El tercer ocupante no pudo ser identificado debido a que no portaba documentos personales. El conductor de la yipeta fue detenido.

Dos muertos y dos heridos en Bahoruco

En la provincia Bahoruco, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en tres accidentes de tránsito registrados el domingo en diferentes tramos carreteros.

En la carretera Neiba-El Estero falleció Ismael Méndez Pérez, conocido como "Papo Valle", de 64 años, residente en el municipio de Los Ríos. El hombre murió tras colisionar la motocicleta Loncin negra que conducía con un automóvil Toyota rojo.

En otro accidente perdió la vida José Antonio Florián, apodado "Chiche", de 62 años, residente en el sector El Tejar, del municipio de Neiba. La motocicleta Z3000 negra en la que se desplazaba chocó con un vehículo Lexus.

El tercer siniestro ocurrió en la carretera que comunica a Neiba con Galván, donde dos ciudadanos haitianos que viajaban en una motocicleta resultaron heridos.

Según las informaciones preliminares, ambos sufrieron lesiones y fracturas en las piernas. Sus identidades no habían sido establecidas de inmediato.

Dos fallecidos en Verón En tanto, la mañana del lunes dos personas fallecieron y una resultó herida en un accidente vehicular registrado en Verón, municipio turístico de Higüey. Las víctimas fueron identificadas en documentos haitianos con el mismo nombre, Willy Pierre, y el mismo año de nacimiento, 1976. De manera preliminar, se presume que se trataría de padre e hijo. En tanto, el herido no había sido identificado hasta el momento. Este sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un centro médico de la zona para recibir atenciones. El accidente involucró una pasola marca PGO y un camión blanco marca JAC, que quedó volcado en el lugar del siniestro. La motocicleta resultó prácticamente destruida por el impacto.