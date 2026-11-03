Cocaína enlatada: Frustran envío de droga oculta en latas de habichuelas con destino a Europa

El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA. )

Un cargamento de 674 latas de habichuelas y garbanzos que sería enviado a Portugal desde el puerto multimodal de Caucedo, en el municipio de Boca Chica, fue interceptado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), tras descubrirse una sustancia que se presume es cocaína oculta en los envases de los productos alimenticios.

El vocero de la institución, Carlos Devers, informó que agentes antinarcóticos y miembros del Ministerio Público localizaron el contenedor a partir de informes de inteligencia, con el respaldo de agencias de inteligencia del Estado, militares y personal de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Al abrir las latas de habichuelas negras, rojas y garbanzos, los agentes antinarcóticos comprobaron que la presunta droga estaba empacada herméticamente y envuelta en plástico transparente y papel carbón para evitar que fuera detectada en la terminal.

De acuerdo con el manifiesto de carga, el cargamento sería embarcado con destino a Portugal para su distribución en Europa, pero no llegó a salir del país.

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Detención de choferes

Durante el operativo fueron arrestados dos dominicanos, identificados como Isaulis Mateo Santana y Luis Manuel Valenzuela, quienes habían sido contratados como choferes y están siendo interrogados.

Las autoridades también ocuparon el camión tipo cabezote que transportaba la carga, dos teléfonos celulares y documentos de interés para la investigación.

Devers indicó que los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Modalidad de narcotráfico

El vocero explicó que el hallazgo corresponde a la modalidad de sustitución y contaminación de carga consolidada, utilizada por estructuras del narcotráfico internacional para intentar evadir los controles portuarios.

Aclaró que las marcas comerciales y los fabricantes de los productos no tienen ninguna vinculación con el caso.

El Ministerio Público y la DNCD mantienen abierta una investigación para identificar, localizar y arrestar a otros integrantes de la estructura que pretendía enviar la droga a Portugal.

Devers señaló que la investigación apenas comienza y que las autoridades ofrecerán más detalles conforme avancen las pesquisas y se recopilen nuevas evidencias.

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