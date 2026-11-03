Hallan muerto a hombre acusado de matar a su expareja en Santiago Rodríguez

El cuerpo del occiso fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presunto autor de un feminicidio ocurrido en el sector Alto de Amacey, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, fue hallado sin vida este martes.

El hombre fue identificado como Ariel Báez Rodríguez, quien, según versiones, había regresado recientemente al país desde Estados Unidos, donde presuntamente permaneció durante seis años.

El cadáver fue localizado en una zona rural con un impacto de bala en la cabeza.

Báez Rodríguez era señalado por la muerte de su expareja, Albenis de Jesús Hernández.

Según relataron comunitarios, el presunto agresor llegó en un taxi a la residencia de la víctima y, tras intercambiar algunas palabras con ella, supuestamente le disparó y le causó la muerte.

Hallazgo

Tras el hecho, el hombre huyó del lugar y permaneció en paradero desconocido hasta que fue encontrado sin vida la mañana de este martes.

La víctima y el presunto agresor tenían tres hijos en común.

Los cadáveres de ambos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, para fines de autopsia.