Reportan dos muertes violentas en SFM; una ocurrió durante alegado intercambio de disparos

Imagen de archivo con fines ilustrativos de una escena del crimen. ( ILUSTRATIVA )

Dos hombres murieron a tiros en hechos ocurridos entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles en distintos sectores de San Francisco de Macorís.

Uno de ellos falleció durante un alegado enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional.

La primera víctima fue identificada como Juan Francisco Hiciano Reynoso, conocido como Yunito, de 32 años, quien murió a tiros la noche del martes en el sector San Pedro.

Segundo homicidio y controversia

En otro hecho, ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el sector Pueblo Nuevo, murió Alfonso Ortega Valerio, de aproximadamente 29 años, tras recibir un disparo durante una intervención de agentes del Dicrim.

La esposa de Ortega Valerio rechazó la versión de que se produjo un intercambio de disparos y aseguró que su pareja no portaba ningún arma al momento del suceso.

"No pueden decir que fue un intercambio porque no tenía ni un cuchillo", expresó al cuestionar la actuación de los agentes policiales.

Contexto de violencia

Ambas muertes se suman a los hechos violentos registrados en esta ciudad de la provincia Duarte durante los últimos meses.

Las muertes durante presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional continúan registrándose en distintos puntos del país. Entre septiembre y octubre se contabilizaron al menos 107 fallecimientos, mientras que otros casos fueron reportados al comenzar noviembre.