Hombre muere aplastado por compactadora del camión de basura que conducía en La Vega

Fidel Alexander Castillo quien tenía aproximadamente 35 años trabajando como conductor de camiones recolectores de desechos sólidos para el Ayuntamiento de La Vega. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre murió aplastado por la caja compactadora del camión recolector de basura que conducía, mientras intentaba reparar una avería del vehículo, en un hecho ocurrido en el municipio de La Vega.

La víctima fue identificada como Fidel Alexander Castillo, de 52 años, quien tenía aproximadamente 35 años trabajando como conductor de camiones recolectores de desechos sólidos para el Ayuntamiento de La Vega.

De acuerdo con su hermana, Laura Mercedes Castillo, el accidente ocurrió cuando el hombre intentaba corregir un desperfecto mecánico del camión, que llevaba varios días averiado.

La familiar indicó que, mientras realizaba la reparación, la caja compactadora del vehículo le cayó encima y lo aplastó, causándole la muerte.

Acciones oficiales

Representantes de distintos organismos acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

El hecho ocurrió el miércoles en el campamento del Ayuntamiento de La Vega, ubicado en el sector Soto, donde se guardan los camiones recolectores de basura.

La hermana del fallecido explicó que Castillo, además de desempeñarse como conductor, tenía conocimientos de mecánica y acostumbraba reparar el vehículo cuando presentaba algún desperfecto.

Castillo comenzó a trabajar en el cabildo durante su adolescencia y acumulaba alrededor de 35 años de servicio en la institución.