Asaltos a mano armada mantienen en zozobra a productores agrícolas y residentes en Pedernales

Parte del cableado eléctrico sustraído por desaprensivos en las instalaciones agrícolas del valle de Juancho, en Pedernales. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

Robos y asaltos a mano armada mantiene preocupados a productores agrícolas y residentes del Proyecto de Desarrollo Agrícola del Valle de Juancho, en la provincia Pedernales, donde en los últimos días se han registrado sustracciones de equipos de riego, cables eléctricos y pertenencias de trabajadores del campo.

Según las denuncias, grupos de hombres encapuchados y portando armas de fuego irrumpen en viviendas ocupadas por trabajadores de nacionalidad haitiana, principalmente entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada, obligándolos bajo amenazas a entregar dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros objetos de valor.

Los afectados aseguran que la situación ha generado temor entre quienes residen y trabajan en los distintos bloques agrícolas del proyecto, debido a la frecuencia con que se estarían produciendo estos hechos delictivos.

Robos afectan sistemas de riego

Además de los asaltos a viviendas, los delincuentes han concentrado sus acciones en el robo de cables del tendido eléctrico que alimenta las bombas utilizadas para irrigar las plantaciones, así como en la sustracción de bombas sumergibles instaladas en los pozos.

Esta situación está provocando serias dificultades a los agricultores, quienes se ven obligados a interrumpir el suministro de agua a sus cultivos y realizar nuevas inversiones para reponer los equipos y materiales sustraídos.

Entre los productores afectados figuran uno identificado como Marciano y Miguel Medina, este último del bloque número dos, cuyas parcelas han sido objeto de robos, de acuerdo con las informaciones suministradas.

También se reportan pérdidas en las instalaciones agrícolas de José Sánchez, conocido como "Pesao", presidente de los productores de plátano de la zona, a quien le habrían sustraído cables eléctricos y bombas sumergibles utilizadas en los sistemas de riego.

Los denunciantes sostienen que las pérdidas económicas son cuantiosas, debido al elevado costo de los materiales eléctricos y equipos necesarios para garantizar el funcionamiento de los pozos.

Denuncian falta de patrullaje policial

Los agricultores cuestionaron la ausencia de patrullaje preventivo en los diferentes bloques del proyecto agrícola, pese a la cercanía del destacamento policial de la comunidad de Juancho.

Aseguran que los responsables de los robos aprovechan la escasa vigilancia durante las horas nocturnas y de la madrugada para penetrar en las propiedades y sustraer equipos indispensables para la producción.

Advirtieron que, de continuar esta situación, algunos productores podrían verse obligados a abandonar sus parcelas, ante las constantes pérdidas económicas y la falta de garantías para proteger sus inversiones.

Los afectados solicitaron a la Policía Nacional reforzar la vigilancia en el valle de Juancho, investigar los hechos denunciados e identificar a los responsables de los robos y asaltos.

Asimismo, reclamaron una intervención de las autoridades para evitar que la delincuencia continúe afectando la producción agrícola de esta importante zona de Pedernales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con los hechos denunciados.