Cuando no son los ascensores son las escaleras eléctricas y, en algunos casos, los dos. En cinco de seis estaciones de la Línea 2 Metro de Santo Domingo, periodistas de Diario Libre pudieron constatar que varios de estos artefactos de movilidad para los pasajeros en el interior de las paradas, no funcionan.

Las estaciones con ascensores o escaleras averiadas son la Francisco Gregorio Billini, ubicada en la avenida John F. Kennedy con Doctor Fernando Defilló; Ulises Francisco Espaillat, en la intersección de la John F. Kennedy con Winston Churchill; Pedro Mir, en la intersección de la Abraham Lincoln con John F. Kennedy; la Freddy Beras Goico, en la John F. Kennedy con Lope de Vega y la Juan Pablo Duarte, en la intersección de la Máximo Gómez con John F. Kennedy, punto de conexión entre las líneas 1 y 2 del Metro.

De todas las estaciones visitadas, la única en la que se pudo observar que tanto las escaleras eléctricas como los ascensores funcionaban correctamente fue la Juan Ulises García Saleta, ubicada en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Ortega y Gasset.

¿Razones de las averías?

En ninguna de las estaciones visitadas se observaron letreros o notificaciones que explicaran las razones de las averías o que ofrecieran disculpas por los inconvenientes que la situación pudiera ocasionar.

En la estación Pedro Mir una de las escaleras eléctricas estaba fuera de servicio. Mientras que en la Freddy Beras Goico dos escaleras se encontraban en la misma condición.

No obstante, en esta última se pudo observar a dos hombres trabajando para restablecer su funcionamiento.

Por último, en la estación Juan Pablo Duarte un ascensor se encontraba fuera de servicio y dos de las escaleras eléctricas no funcionaban.

De todas las estaciones visitadas, la única en la que se pudo observar que tanto las escaleras eléctricas como los ascensores funcionaban correctamente fue la Juan Ulises García Saleta.

Interrupciones en este 2026

Según reportó Diario Libre, el pasado 16 de septiembre, para esa fecha el Metro acumulaba al menos seis interrupciones del servicio debido a fallas eléctricas y averías en estaciones.

La interrupción más reciente ocurrió la tarde del martes 15 de septiembre, cuando se produjo una falla en la subestación de tracción García Saleta, que afectó el suministro eléctrico de los trenes en un tramo de la línea 2.

El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde y se prolongó durante casi dos horas, provocando que miles de personas, entre ellas estudiantes y empleados públicos y privados, fueran evacuadas hacia el exterior de estaciones como Juan Pablo Duarte, Francisco Gregorio Billini y Pedro Mir.

Cinco semanas antes, el miércoles 12 de agosto, una avería en el sistema de tracción de uno de los trenes de la línea 1 provocó la detención del servicio entre las estaciones Hermanas Mirabal y José Francisco Peña Gómez.

Otra de las fallas ocurrió el 23 de julio, cuando se produjo una interrupción entre las 9:40 y las 9:49 de la mañana en la línea 2 del Metro y la línea 1 del Teleférico, después de que se disparara la alimentación de la subestación eléctrica de tracción Paraíso debido a una perturbación en la red de distribución.