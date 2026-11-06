La Policía hurga en antecedentes desde 2008 de un hombre abatido por agentes en Moca

Casquillos es una escena del crimen. ( ARCHIVO DL. )

Tres sometimientos y una orden de arresto a lo largo de 18 años fueron expuesto ayer por la Policía para mostrar los antecedentes penales de un hombre abatido el pasado lunes en el sector El Imperio, en Moca, durante uno de los cuestionados intercambios de disparo donde civiles caen a manos de agentes de la institución.

El hombre identificado como Yonathan Arturo Castillo Rosario murió el 1 de noviembre durante un tiroteo que engrosó la lista de más de cien muertos del cuerpo del orden en los últimos dos meses.

Para mostrar su historial delictivo la institución se remonta al 2008, donde cita, de manera general, que Castillo Rosario "figura con registros policiales con varios antecedentes relacionados con presuntos hechos de robo y porte ilegal de armas de fuego".

Dice que, según los archivos policiales, el 12 de noviembre de 2008, Castillo Rosario fue sometido a la justicia junto a otro hombre por un caso relacionado con la sustracción de electrodomésticos y otros artículos.

"Posteriormente, el 30 de mayo de 2011, volvió a figurar en un expediente policial, luego de ser sorprendido mientras presuntamente penetraba en la Clínica Grullón, en Moca. Durante el procedimiento, las autoridades ocuparon un arma de fabricación artesanal, un puñal y una cizalla", dice la información de la Policía.

Añade que el 24 de julio de 2022 el hombre fue arrestado en flagrante delito, según los registros, "mientras portaba ilegalmente una pistola marca Zokari, calibre .380, con su cargador y dos cápsulas."

Finalmente, la Policía dice que en este año 2026, Castillo Rosario era buscado mediante la orden de arresto 598-1-2026-SAUT-00787, vinculada a un caso de robo.

Detalles del tiroteo

En el historial compartido por la institución no figura ninguna condena ni consta el tiempo, si lo hubo, que Castillo Rosario permaneció en prisión.

Tampoco señala registros de actos violentos, aunque al reportar el tiroteo en que murió afirma que "habría disparado contra los agentes actuantes, quienes respondieron a la agresión. Durante el incidente resultó herido y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital provincial Doctor Toribio Bencosme".

Al señalar los antecedentes de Castillo Rosario la Policía dice que busca desmentir "las declaraciones públicas en las que se ha negado su presunta vinculación con actividades delictivas".