Madre y sus dos hijos permanecen en cuidados intensivos tras explosión por presunto escape de gas en su vivienda

la doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

Una madre y sus dos hijos, de 7 y 12 años, permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Santo Domingo, tras sufrir quemaduras durante una explosión atribuida preliminarmente a un escape de gas en su apartamento, ubicado en el residencial Andares del Mirador, en el kilómetro 7 de la avenida Independencia.

La madre, identificada como la doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar, mientras que sus hijos, Evans, de 12 años, y Ellen, de 7, reciben atenciones médicas en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas a Diario Libre por Kenia Díaz Lima, hermana de la afectada, los tres presentan quemaduras en distintas partes del cuerpo y permanecen en estado delicado, aunque la madre se encuentra más estable que los menores.

La mujer explicó que su hermana había adquirido recientemente el apartamento mediante un financiamiento y se mudó junto a sus hijos la tarde del jueves 5 de noviembre, apenas unas horas antes de que ocurriera la explosión.

Relató que alrededor de las 8:30 de la mañana del viernes recibió una llamada de un vecino del residencial, quien le informó que había ocurrido un accidente en la vivienda.

"Escucho detrás los gritos de mi hermana, la voz de mi hermana gritando por sus hijos, y pregunto qué pasó. Él me dice: 'Ocurrió un accidente'. Y le pregunto por los niños, me dicen: 'Ellos están con vida', pero inmediatamente me dice eso, ya yo entiendo que algo grande sucedió", narró.

Kenia contó que se trasladó de inmediato al residencial, donde encontró tres unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y una unidad del Cuerpo de Bomberos.

Al llegar, encontró a su hermana y a sus sobrinos dentro de una de las ambulancias, conscientes, pero con quemaduras que, según describió, se extendían desde la cabeza hasta los pies.

Explosión habría ocurrido al conectar un bebedero

Según relató Kenia, su sobrino Evans le explicó durante el traslado en ambulancia que la explosión se produjo cuando intentó conectar un bebedero de agua a la electricidad.

"Titi, el bebedero explotó", recordó que le manifestó el menor mientras se dirigían al hospital.

La mujer explicó que, de acuerdo con las informaciones preliminares obtenidas tras las inspecciones realizadas en el apartamento, dos tuberías de gas, correspondientes a la lavadora y al calentador, aparentemente no tenían tapas de seguridad.

"De una manera preliminar se determinó, se ha visto que la tubería de la lavadora que se usa de gas y la tubería del calentador no tienen tapa. Entonces, eso se ve, es evidente que había un escape de gas ahí", sostuvo.

La familiar considera que, al conectar el electrodoméstico, se produjo la explosión debido a la acumulación de gas en el interior del inmueble.

No obstante, las causas del incidente todavía no han sido establecidas oficialmente.

Kenia indicó que personal de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), especialistas en explosivos y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron levantamientos en el lugar para determinar las circunstancias del hecho.

La explosión provocó daños considerables en el apartamento, situado en el quinto piso del edificio.

Según la hermana de la afectada, la puerta principal, los ventanales y los cristales del balcón se desprendieron por la fuerza de la explosión. También se registraron grietas en algunas paredes y daños en los ajuares que la familia todavía mantenía dentro de cajas por la reciente mudanza.

Estado de salud de la madre y los niños

Kenia explicó que, tras el incidente, los tres afectados fueron trasladados inicialmente a centros hospitalarios distintos, hasta que la madre quedó ingresada en el Hospital Luis Eduardo Aybar y los menores fueron recibidos en el Robert Reid Cabral.

Indicó que, debido a la gravedad de las quemaduras, el personal médico procedió a intubar a Evans poco después de su llegada al hospital pediátrico.

"Ellos ahora están en la unidad de cuidados intensivos aquí en el Robert Reid. Los niños, y mi hermana está en cuidados intensivos del Morgan, muy delicada", manifestó.

Sobre la condición de su hermana, señaló que presenta quemaduras de menor gravedad que las de sus hijos, aunque también requiere vigilancia médica especializada.

"Ahora ella está más estable que los niños. Con quemaduras totalmente completas. También está en cuidados intensivos", expresó.

La familiar destacó las atenciones que han recibido los tres pacientes y aseguró que los médicos mantienen informados a sus allegados sobre su evolución.