Las autoridades dominicanas extraditaron al ciudadano curazoleño Reyno Martin Cijntje, alias «Bomba», quien fue arrestado en una residencia de la provincia La Vega por su presunta vinculación con una red de crimen organizado internacional a la que se le atribuyen al menos 22 delitos graves.

Entre los cargos que se le atribuyen figuran tráfico internacional de drogas, lavado de activos, asesinatos, homicidios por encargo y tráfico de armas.

La entrega fue realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con las autoridades del Reino de los Países Bajos y Curazao.

El hombre, de 39 años, fue trasladado bajo un dispositivo de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), donde fue entregado formalmente a una delegación de oficiales neerlandeses que asumió su custodia.

Posteriormente, abordó un vuelo con destino a Ámsterdam, Países Bajos, donde deberá responder ante las instancias judiciales correspondientes.

Captura en La Vega

Martin Cijntje fue capturado en La Vega durante labores de seguimiento, inteligencia operativa y varios allanamientos simultáneos, según informaron las autoridades.

Las investigaciones internacionales lo señalan como un miembro clave de la organización criminal «No Limit Soldiers».

Cooperación internacional

La extradición se realizó como parte de la cooperación entre República Dominicana, Países Bajos y Curazao en la persecución del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.