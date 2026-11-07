Embarazada muere durante accidente en carretera Barahona-Azua; denuncian mal estado de la vía

Accidente de tránsito ocurrido en la carretera Barahona-Azua, próximo a la comunidad de Las Minas, mientras que su esposo, quien conducía el vehículo. ( FOTO CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Una mujer con seis meses de embarazo murió este sábado durante un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Barahona-Azua, próximo a la comunidad Las Minas, mientras que su esposo, quien conducía el vehículo, sufrió lesiones leves.

La fallecida fue identificada como Luisa Florangel de Jesús, quien viajaba junto a su esposo, Freddy Emmanuel Caraballo Gómez, en una yipeta Toyota 4Runner, color azul.

Según el informe preliminar de los organismos de emergencia, el conductor perdió el control del vehículo, que sufrió un deslizamiento en el referido tramo carretero.

La mujer fue auxiliada por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 y trasladada en estado grave al Hospital Regional Taiwán de Azua, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

El reporte establece que la unidad de emergencia llegó al lugar a las 9:45 de la mañana y que el traslado de la víctima estuvo a cargo de la ambulancia identificada como F.A06.

Condiciones de la carretera

Tras el accidente, una mujer que transitaba por el lugar denunció, mediante un video difundido en las redes sociales, el deterioro de la carretera y la acumulación de tierra en uno de sus extremos, situación que, según afirmó, representa un peligro para los motociclistas y demás conductores.

"Barahona quiere el polo turístico, pero da pena y vergüenza cómo se está muriendo la gente", manifestó la ciudadana, cuya identidad no fue establecida.

Explicó que los motociclistas se ven obligados a realizar maniobras para esquivar la tierra acumulada sobre la vía, lo que aumenta el riesgo de perder el control de sus vehículos.

La mujer también cuestionó los costos que representan para el Estado los accidentes de tránsito, debido a los gastos en servicios médicos, medicamentos y otros insumos utilizados en la atención de las personas lesionadas.

Accidentes en el tramo

La carretera Barahona-Azua, especialmente entre Fondo Negro, Las Minas y Quita Coraza, ha sido escenario de accidentes de tránsito que han dejado víctimas mortales y personas heridas.

Conductores que utilizan esta vía han señalado como factores de riesgo el exceso de velocidad y las condiciones de algunos puntos de la carretera.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las causas específicas del accidente en el que perdió la vida la embarazada ni han determinado si las condiciones de la vía tuvieron alguna incidencia en el hecho.