Choque entre camión y carro deja un herido en peligrosa curva del puente Coronel, en La Ciénaga

El automóvil involucrado en el accidente este 8 de noviembre en Barahona. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Al menos una persona resultó herida la mañana de este domingo durante una colisión entre un camión y un carro en las proximidades del puente Coronel, ubicado en el municipio de La Ciénaga, provincia Barahona, en un tramo carretero donde se han registrado accidentes de tránsito de consecuencias fatales.

Los vehículos involucrados eran conducidos por dos hombres oriundos del municipio de Enriquillo, situado a unos 20 kilómetros del lugar del accidente.

El camión era manejado por Robert, identificado como hijo de Papi Nelly, mientras que el automóvil era conducido por Enyibel, hijo de Papi Pubín, ambos vinculados al municipio de Enriquillo.

Como consecuencia del impacto, el carro quedó prácticamente destruido, mientras que al menos una persona resultó herida. Hasta el momento no se ha establecido la identidad del lesionado ni la gravedad de sus heridas.

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La información fue suministrada por el colaborador Carlos Vilomar, conocido como "Yevelito", quien indicó que todavía se desconocen las circunstancias que provocaron la colisión.

Una curva marcada por accidentes mortales

El puente Coronel está ubicado en el municipio de La Ciénaga, en el tramo de la carretera costera que comunica esa localidad con la comunidad de San Rafael, perteneciente al municipio de Paraíso.

En las proximidades del puente existe una curva considerada peligrosa por los frecuentes accidentes de tránsito que se registran en ese punto, donde vehículos han caído al vacío.

Uno de los principales problemas señalados en este tramo es la falta de señalización vial adecuada que advierta a los conductores sobre la peligrosidad de la curva y el riesgo de precipitarse por el desnivel existente a un costado de la carretera.

Entre los antecedentes más trágicos figura un accidente ocurrido años atrás, cuando un autobús que transportaba ciudadanos haitianos hacia la zona fronteriza entre Pedernales y Haití cayó al vacío, dejando un elevado número de personas fallecidas.

Este antecedente pone nuevamente de relieve la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial en las proximidades del puente Coronel, mediante la instalación de señales preventivas, barreras de protección y otros dispositivos que permitan reducir el riesgo de accidentes.

Un nuevo choque y sus implicaciones

El nuevo choque ocurrido este domingo vuelve a llamar la atención sobre las condiciones de seguridad de este tramo de la carretera Barahona–Enriquillo, utilizado diariamente por conductores que se desplazan entre las comunidades de la costa de Barahona.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de la persona herida.

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