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Adulto mayor muere tras ser agredido presuntamente por su hijo en Guatapana Valverde

El hombre fue trasladado a un centro de salud, donde falleció posteriormente

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    Adulto mayor muere tras ser agredido presuntamente por su hijo en Guatapana Valverde
    El señor Siro de León murió la noche del sábado luego de ser agredido presuntamente a golpes por su hijo. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Un adulto mayor identificado como Siro de León murió la noche del sábado luego de ser agredido presuntamente a golpes por su hijo, conocido como Wilson, en la comunidad de Baguazuma, distrito municipal de Guatapanal, provincia Valverde.

    De León fue trasladado a un centro de salud, donde falleció posteriormente. Hasta el momento no se ha precisado su edad ni se han establecido oficialmente las circunstancias exactas de su muerte.

    Tras el hecho, comunitarios retuvieron a Wilson y posteriormente lo entregaron a miembros de la Policía Nacional, que lo trasladaron a Valverde para los procedimientos correspondientes.

    Indignación en la comunidad

    El caso ha generado indignación entre residentes de la comunidad, quienes aseguran que habían solicitado la intervención de las autoridades ante situaciones de violencia que atribuían al señalado.

    El pasado jueves, el padre de un menor que habría sido agredido verbalmente por Wilson acudió a la Fiscalía de Valverde y presentó formalmente una solicitud para que este fuera intervenido o recibiera atención médica.

    Sin embargo, según denunciaron comunitarios, la solicitud no recibió respuesta ni se adoptaron medidas antes de que ocurriera la tragedia del sábado.

    Los residentes también afirmaron que anteriormente se habían producido otros episodios de supuestas agresiones verbales y físicas, incluso contra menores, que atribuyen a Wilson.

    Reacción de las autoridades

    Este domingo, representantes de la Fiscalía de Valverde se presentaron en Baguazuma, donde varios comunitarios reclamaron que la situación había sido comunicada previamente a las autoridades y cuestionaron la falta de intervención.

    Durante la visita se produjo un intercambio verbal tenso entre residentes y una representante del Ministerio Público, situación que quedó registrada en imágenes difundidas.

    Las versiones sobre el supuesto estado de salud mental de Wilson no han sido confirmadas oficialmente.

    Se espera que el Ministerio Público y la Policía Nacional ofrezcan detalles sobre las circunstancias de la muerte y el proceso judicial contra el detenido.

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      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.