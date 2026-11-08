Ocho unidades del Cuerpo de Bomberos fueron trasladadas con miembros de esa institución para sofocar un incendio en una unidad de aire acondicionado ubicada en la azotea del edificio del Centro Médico de Otorrinolaringología y Especialidades, en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, en el Distrito Nacional.

El incendio del aparato eléctrico se produjo a las 11:46 de la mañana y fue sofocado pocos minutos después.

El incidente provocó la evacuación del personal médico de la tercera planta, en una rápida intervención dentro del edificio, mientras agentes policiales desviaron el tránsito en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Navarro y la avenida Doctor Delgado.

Acciones oficiales

No hubo necesidad de evacuar a los pacientes, según informó el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, quien encabezó el operativo y explicó que la unidad de aire acondicionado afectada "es bastante grande", porque suplía a todo el edificio.

Frómeta Herasme dijo que se realiza un levantamiento para conocer el origen del fuego, que solo afectó el techo y la unidad de aire acondicionado.

En un principio, se creía que el incendio había sido provocado por una planta eléctrica, debido a la magnitud del aparato que se veía envuelto en llamas desde varias calles del centro médico.

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