×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
joven encontrado muerto Moca
Añadir Diario Libre en Googlejoven encontrado muerto Moca

VIDEO | Encuentran muerto a un joven en la comunidad de Villa Trina, Moca

El reportero Henry Mercado, padre adoptivo del joven, expresó su profundo dolor tras el hallazgo del cadáver de Luis José Moscoso

    El cuerpo sin vida de un joven identificado como Luis Joel Moscoso fue encontrado en la comunidad La Penda, en Villa Trina, municipio de Moca, provincia Espaillat.

    El joven, oriundo de la comunidad de La Laguna, tenía una condición de autismo y era hijo de crianza del reportero y camarógrafo Henry Mercado.

    La noticia fue dada a conocer por el propio comunicador a través de un video difundido en las redes sociales, en el que expresó su profundo dolor por la muerte del joven, a quien aseguró haber criado desde pequeño.

    • "El muchachito que yo crié desde niño, un niño autista, yo lo acabé de criar, señores. Apareció muerto aquí", manifestó Mercado visiblemente afectado.

    El reportero también expresó su tristeza por tener que informar sobre la muerte de quien consideraba parte de su familia.

    Investigación en curso

    Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo ni las posibles causas del fallecimiento.

    Se espera que las autoridades correspondientes investiguen el caso y ofrezcan información sobre lo ocurrido.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.