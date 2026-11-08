El cuerpo sin vida de un joven identificado como Luis Joel Moscoso fue encontrado en la comunidad La Penda, en Villa Trina, municipio de Moca, provincia Espaillat.

El joven, oriundo de la comunidad de La Laguna, tenía una condición de autismo y era hijo de crianza del reportero y camarógrafo Henry Mercado.

La noticia fue dada a conocer por el propio comunicador a través de un video difundido en las redes sociales, en el que expresó su profundo dolor por la muerte del joven, a quien aseguró haber criado desde pequeño.

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"El muchachito que yo crié desde niño, un niño autista, yo lo acabé de criar, señores. Apareció muerto aquí", manifestó Mercado visiblemente afectado.

El reportero también expresó su tristeza por tener que informar sobre la muerte de quien consideraba parte de su familia.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo ni las posibles causas del fallecimiento.

Se espera que las autoridades correspondientes investiguen el caso y ofrezcan información sobre lo ocurrido.