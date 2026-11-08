Reportan leve mejoría en los niños afectados por explosión de gas en un apartamento

Imagen del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, donde están hospitalizados los menores que resultaron afectados por la explosión de gas en su apartamento. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA. )

Los dos hermanitos, de 12 y 7 años, que junto a su madre, una odontóloga, fueron afectados por una explosión el pasado viernes, presentan "una ligera mejoría" en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, aunque su condición se mantiene delicada.

La directora del hospital, Mabel Jones Luciano, explicó a Diario Libre que ambos menores resultaron afectados por quemaduras de segundo y tercer grado y la inhalación de humo caliente, situación que obliga a mantenerlos bajo ventilación mecánica e intubados.

"Ellos continúan en la unidad de cuidados intensivos ventilados, o sea que están intubados y solamente salen de la unidad al área de cura de los quirófanos", subrayó Luciano.

Los niños, un varón de 12 años y una niña de 7, fueron llevados en un principio, junto a su madre, al Hospital Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan) y trasladados al pediátrico Robert Reid Cabral, donde permanecen.

Detalle sobre el porcentaje de las quemaduras

El accidente ocurrió la mañana del viernes en el apartamento ubicado en el quinto piso del residencial Andares del Mirador, en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

Se presume que la tragedia ocurrió por un escape de gas.

Varón de 12 años: presenta quemaduras en el 50 % de su superficie corporal, abarcando cara, cuello, miembros inferiores y zonas de los miembros superiores, como manos y antebrazos, informó Luciano.

Niña de 7 años: posee una afectación del 30 % de su superficie corporal, localizada en la cara, cuello, brazos y miembros inferiores.

Al responder a las preguntas de Diario Libre, vía telefónica, la directora del Robert Reid Cabral sostuvo que la gravedad del pronóstico de ambos niños no responde únicamente al porcentaje de superficie corporal quemada, sino a la aspiración de humo caliente, un factor crítico que comprometió sus vías respiratorias y pulmones, lo que obliga a mantenerlos bajo soporte ventilatorio y sedación.

Bajo anestesia

Luciano explicó que los procedimientos de cura, para retirar la piel quemada, que causa un dolor intenso en los pacientes, se realizan estrictamente bajo anestesia, garantizando que los niños no experimenten dolor durante las intervenciones. En horas de la mañana de este domingo fueron sometidos a ese proceso de cura.

La madre de los niños sigue estable

La doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, madre de los menores, se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar, donde trasladaron nuevamente la unidad de quemados para adultos.

La doctora Mabel Jones Luciano dijo que sus colegas le han informado que Díaz Lima se encuentra estable, con un 30 % de su superficie corporal quemada.

La información fue corroborada por Kenia, hermana de Díaz Lima.

Menos de 24 horas de mudarse

La madre y sus dos hijos no tenían 24 horas de haberse mudado al apartamento que habían adquirido a través de un financiamiento, según parientes de la odontóloga, quienes demandan que se investigue el accidente.

Se mudaron el jueves y en la mañana del viernes se produjo la explosión, cuando conectaban un bebedero, según habría explicado el niño de 12 años cuando era trasladado al hospital.

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