"El Flaco": Muere tras supuesto enfrentamiento con agentes de la Dicrim en Navarrete

Casquillos de balas durante la escena de un crimen. ( ARCHIVO DL )

Un hombre identificado como Joel de Jesús Rojas, alias "El Flaco", murió la noche de este sábado tras resultar herido durante un enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en el sector Mejía, municipio de Navarrete, provincia Santiago.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el hecho ocurrió en la calle Brisa del Canal, cuando los agentes realizaban un operativo para localizar y apresar a Rojas, quien figuraba como prófugo de la justicia.

La institución indicó que, según el informe preliminar, el hombre habría enfrentado a la patrulla, por lo que los agentes repelieron la agresión.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-91-1-526a71a1.jpg Joel de Jesús Rojas, era buscado mediante una orden de arresto y figuraba con siete registros policiales activos. (PN)

Antecedentes policiales

Rojas resultó herido y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. En el lugar fue ocupado un revólver que, según la versión policial, habría utilizado contra los actuantes.

La Policía informó que el fallecido figuraba con siete registros policiales activos, seis denuncias ante el Ministerio Público y cuatro impedimentos de salida, además de una orden de arresto vigente, identificada con el número 2026-AJ0069002, emitida el 12 de agosto de 2026.

Entre los hechos que se le atribuían figuran atracos a mano armada, despojos a transeúntes y robos mediante rotura en establecimientos comerciales y entidades financieras.

Las investigaciones relacionadas con esos casos abarcan los municipios de Navarrete y Villa González, en Santiago, así como Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, según el reporte oficial.

El cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales correspondientes.