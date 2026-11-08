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Incendio en la azotea del Centro de Otorrinolaringología obliga a evacuar parte del edificio

El fuego afectó la parte superior del edificio, generando una densa columna de humo visible desde la calle, mientras los bomberos trabajaban en su control

  • Marisol Aquino - Twitter
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Incendio en la azotea del Centro de Otorrinolaringología obliga a evacuar parte del edificio
Un incendio en la azotea de Centro de Otorrinolaringología de Santo Domingo provocó la evacuación parcial. (DIARIO LIBRE.)

Un incendio registrado este domingo en la planta eléctrica ubicada en la azotea del Centro de Otorrinolaringología, en la avenida 27 de Febrero casi esquina Leopoldo Navarro, provocó la evacuación de la tercera planta del edificio como medida preventiva.

El fuego afectaba únicamente la parte superior de la estructura, desde donde se observaba una densa columna de humo. Mientras tanto, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajaban para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras áreas del inmueble.

  • Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni se han ofrecido detalles sobre las causas del siniestro.

Situación actual

Personal del centro indicó que los responsables de suministrar información oficial permanecían en la azotea junto a los equipos de emergencia, por lo que no había mayores detalles disponibles al momento de redactar esta nota.

Las labores para extinguir el incendio continuaban al cierre de esta información.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.