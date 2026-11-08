Incendio en la azotea del Centro de Otorrinolaringología obliga a evacuar parte del edificio

Un incendio en la azotea de Centro de Otorrinolaringología de Santo Domingo provocó la evacuación parcial. ( DIARIO LIBRE. )

Un incendio registrado este domingo en la planta eléctrica ubicada en la azotea del Centro de Otorrinolaringología, en la avenida 27 de Febrero casi esquina Leopoldo Navarro, provocó la evacuación de la tercera planta del edificio como medida preventiva.

El fuego afectaba únicamente la parte superior de la estructura, desde donde se observaba una densa columna de humo. Mientras tanto, unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional trabajaban para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras áreas del inmueble.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni se han ofrecido detalles sobre las causas del siniestro.

Te puede interesar Madre y sus dos hijos permanecen en cuidados intensivos tras explosión por presunto escape de gas en su vivienda

Situación actual

Personal del centro indicó que los responsables de suministrar información oficial permanecían en la azotea junto a los equipos de emergencia, por lo que no había mayores detalles disponibles al momento de redactar esta nota.

Las labores para extinguir el incendio continuaban al cierre de esta información.

Leer más El Merca Santo Domingo sigue sin sistema contra incendios y prevé reconstruir nave afectada en 2027