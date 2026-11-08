Madre evoluciona favorablemente y sus hijos con "leve" mejoría, pero siguen críticos

Winston Rodríguez, izquierda, padre de los niños afectados en la explosión. Le acompañan parientes en la parte exterior de la Unidad de Quemados del Hospital Luis Eduardo Aybar. ( DIARIO LIBRE/ESTARLING ROSA )

La doctora Loida Díaz Lima presenta una "muy buena evolución", mientras que sus dos niños muestran una ligera mejoría, pero continúan de sumo cuidado en el hospital infantil Robert Reid Cabral donde fueron ingresados luego de resultar afectados por una explosión en el apartamento al que se mudaron pocas horas antes de la tragedia en la avenida Independencia.

La madre, de 37 años, está ingresada en la Unidad de Quemados del hospital Luis Eduardo Aybar y, según sus parientes, "está despierta" y "consciente", además de alimentarse por sí misma.

En cuanto a los niños, la directora del Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral, Mabel Jones Luciano, ambos poseen quemaduras de segundo y tercer grado y la inhalación de humo caliente, situación que obliga a mantenerlos bajo ventilación mecánica e intubados.

"Ellos (los menores) continúan en la unidad de cuidados intensivos ventilados, o sea que están intubados y solamente salen de la unidad al área de cura de los quirófanos", subrayó Luciano.

La explosión ocurrió la mañana del viernes en el apartamento ubicado en el quinto piso del residencial Andares del Mirador, en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, en donde la familia se había mudado el jueves en horas de la tarde.

El Cuerpo de Bomberos informó que continúa investigando la causa que originó el escape del gas que generó la tragedia.

Solo la estufa era de gas y estaba apagada

Winston Rodríguez, padre de los niños y quien se encontraba en Estados Unidos al momento de la explosión y regresó al país al enterarse de la situación, dijo que en el apartamento solo la estufa funcionaba con gas y estaba apagada.

"Nosotros no tenemos calentadores, no tenemos lavadora de gas, solamente lo único que tenemos ahí de gas es la estufa, y la estufa estaba apagada" Winston Rodríguez Padre de los niños “

Sostuvo que lo que se le ha explicado es que el niño de 12 años fue a conectar un bebedero y en ese momento "se originó la explosión porque ya el gas estaba despachado por toda la casa".

"La tubería no tenía el sello (el cierre) que tiene que tener para dejarlo tapado mientras no se usa", dijo Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/07/explosion-en-apartamento-por-gas-deja-a-familia-con-quemaduras-8d80c16e.jpeg La odontóloga Loida Diaz Lima (IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Al ser entrevistado mientras esperaba la hora de visita en el hospital Luis Eduardo Aybar, junto a otros familiares de Loida Díaz Lima, Rodríguez, afirmó que los bomberos, la Dirección Central de Investigación de la Policía (Dicrim) y personal de explosivos realizaron un levantamiento en el apartamento.

Dijo que Loida recibió las quemaduras en los brazos y los tobillos. El apartamento la familia lo había adquirido a través de un financiamiento.

Quemadura de los niños El varón de 12 años: presenta quemaduras en el 50 % de su superficie corporal, abarcando cara, cuello, miembros inferiores y zonas de los miembros superiores, como manos y antebrazos, informó Luciano. Niña de 7 años: posee una afectación del 30 % de su superficie corporal, localizada en la cara, cuello, brazos y miembros inferiores. Al responder a las preguntas de Diario Libre, vía telefónica, la directora del Robert Reid Cabral sostuvo que la gravedad del pronóstico de ambos niños no responde únicamente al porcentaje de superficie corporal quemada, sino a la aspiración de humo caliente, un factor crítico que comprometió sus vías respiratorias y pulmones, lo que obliga a mantenerlos bajo soporte ventilatorio y sedación. Bajo anestesia Luciano explicó que los procedimientos de cura, para retirar la piel quemada, que causa un dolor intenso en los pacientes, se realizan estrictamente bajo anestesia, garantizando que los niños no experimenten dolor durante las intervenciones. En horas de la mañana de este domingo fueron sometidos a ese proceso de cura.

Llena de luz donde llega

Génesis Henríquez, también odontóloga y amiga de Loida Diaz, demandó que se esclarezca el origen del siniestro y que haya mayor supervisión al momento de hacerse entrega de un apartamento.

Definió a su colega como una persona "llena de luz, muy feliz que donde llega se deja amar y querer".

Continúan investigando

El jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frómeta Herasme, aseveró que la investigación que hacen sobre la explosión incluye, además del descenso al lugar para ver el punto de origen del escape y acceder a algunas pruebas, entrevistas de las personas involucradas.

Explicó que el gas tiene un producto que se llama mercaptano que los fabricantes le agregan para que pueda detectarse la fuga por el olor.

Agregó que diariamente se les avisa de emergencias porque la gente percibe el olor. "Entonces, en el levantamiento estamos viendo cuál fue la situación" ocurrida en el apartamento en el que se mudó la especialista en odontología con sus dos niños.