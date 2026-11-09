Familia se intoxica con gas propano en Puñal de Santiago; muere hija de 14 años

Una adolescente de 14 años murió por inhalación de gas licuado de petróleo (GLP), mientras su madre y su hermano de cinco años también resultaron afectados en un hecho ocurrido en su vivienda mientras dormían en la comunidad Los Cocos, en el municipio de Puñal, Santiago.

La fallecida fue identificada como Kenderly Martínez Grullón, quien cursaba tercero de bachillerato.

Familiares acudieron este lunes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago, donde hablaron sobre lo ocurrido y el estado de salud de los sobrevivientes.

Explicaron que la madre de los hermanos está mejorando y que ya iba camino a su vivienda, mientras que el niño permanece ingresado en cuidados intensivos, aunque estable.

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"El niño está mucho mejor, gracias a Dios. Está en cuidados intensivos, pero está estable", expresó uno de los familiares.

Sobre las circunstancias del hecho, el pariente indicó que, según la información que recibió, una de las hornillas de la estufa habría quedado parcialmente abierta, lo que provocó la acumulación de gas mientras los ocupantes de la vivienda dormían.

"Se dice que fue que a la madre, parece, que se le quedó una hornilla a medio abrir", relató. Aclaró que no se encontraba en la casa cuando ocurrió el incidente.

El familiar también precisó que el niño no sufrió quemaduras, debido a que la afectación estuvo relacionada con la inhalación del gas.

Al recordar a Kenderly, la describió como una adolescente cariñosa, alegre y dedicada a sus estudios, que colaboraba con las tareas del hogar y estaba pendiente de sus familiares.

"Era una niña muy atenta, muy estudiosa. Nosotros la teníamos con nosotros, la llevábamos a la escuela desde los cinco años", manifestó.

"Mi familia está totalmente destrozada, porque nosotros no pensábamos vivir este momento", agregó.