Maniobra para evitar chocar una yipeta termina con un camión volcado en la Jacobo Majluta

Un accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes, cuando un camión tipo volqueta se volcó en la avenida Jacobo Majluta, frente a la funeraria Jardín Memorial, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho ocurrió cuando el camión transitaba por la vía y, al llegar a una curva, una yipeta que circulaba delante frenó repentinamente. Ante esta situación, el conductor del camión intentó evitar impactar el vehículo y frenó bruscamente, lo que provocó que se volcara.

La información fue suministrada por Oliver Rijo, comisionado para la administración del relleno sanitario de Duquesa.

El conductor, identificado únicamente como Modesto, sufrió heridas leves en distintas partes del cuerpo y recibió asistencia del personal de emergencias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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El camión transportaba basura que sería depositada en el relleno sanitario de Duquesa. Tras el vuelco, los desechos quedaron esparcidos en la acera y fueron recogidos con una pala mecánica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/whatsapp-image-2026-11-09-at-60955-pm-95543043.jpeg El camión iba cargado de basura. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Conductor de yipeta huyó

Tras el hecho el conductor de la yipeta no se detuvo.

En el lugar se encuentran miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), quienes realizan las labores para levantar el vehículo con una grúa tipo Petibón.

A raíz del accidente, se registra un congestionamiento vehicular en la zona.