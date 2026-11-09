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ITLA asegura que no hay evidencias de extracción de datos de sus sistemas

ITLA asegura que mantiene activos mecanismos de protección y monitoreo para prevenir incidentes de ciberseguridad

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    ITLA asegura que no hay evidencias de extracción de datos de sus sistemas
    Imagen de archivo de la sede del ITLA. (ARCHIVO DL.)

    El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) informó que las investigaciones técnicas realizadas en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) no han encontrado evidencias de que se haya producido una extracción de información de sus sistemas, como se ha denunciado recientemente en redes sociales.

    La institución explicó que las evaluaciones incluyeron auditorías, análisis del tráfico de red e inspecciones de sus bases de datos institucionales, sin que los sistemas de monitoreo registraran transferencias de información que correspondan con lo denunciado.

    Acciones oficiales

    • Mediante un comunicado, el ITLA indicó que, tras conocer los reportes, activó sus protocolos de respuesta ante este tipo de situaciones y coordinó con el CNCS las verificaciones para determinar si hubo alguna vulneración.

    Asimismo, aseguró que mantiene activos sus mecanismos de monitoreo y protección para vigilar el funcionamiento de sus sistemas y prevenir posibles incidentes de seguridad informática.

    La institución manifestó que cualquier novedad relevante para su comunidad será comunicada oportunamente y de manera transparente a través de sus canales oficiales.

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