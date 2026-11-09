Dos adolescentes mueren ahogados en la playa Najayo, en San Cristóbal

Imagen de archivo de una playa ( ARCHIVO )

Dos adolescentes murieron ahogados la tarde de este lunes en un hecho ocurrido en la playa Najayo, provincia San Cristóbal.

La información fue suministrada a Diario Libre por el director regional de la Defensa Civil, José Ceballos, quien explicó que el suceso ocurrió cuando los adolescentes ingresaron a la playa para bañarse y cruzaron la línea de rompeolas, una estructura costera que se utiliza para proteger la zona de las mareas y las corrientes.

Ceballos indicó que, hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.

Asimismo, señaló que, según las informaciones recopiladas entre quienes presenciaron el hecho, los jóvenes estaban acompañados de una tercera persona.

Sin embargo, aclaró que no han podido confirmar si efectivamente había un tercer acompañante.

"No tenemos conocimiento de si verdaderamente eran tres, porque esa otra persona no está aquí en el lugar del hecho", expresó.

Incidentes recientes

Los cuerpos de los adolescentes serán levantados por miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Con este caso, suman dos los incidentes registrados en los últimos días en espacios acuáticos. La tarde de ayer domingo, en Playa Grande, municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, se reportó la desaparición de una persona y el rescate de otra, luego de que esta última estuviera a punto de ahogarse mientras intentaba auxiliarla.

En la playa estaba colocada la bandera roja, que advierte de una prohibición total del baño debido a las condiciones del mar.