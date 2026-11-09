Una balacera en Anse-à-Pitres impide apertura del mercado binacional de Pedernales

El mercado binacional de Pedernales no pudo desarrollarse con normalidad sus actividades comerciales este lunes, debido al bloqueo del acceso desde territorio haitiano por parte de familiares de las víctimas de una balacera ocurrida el 6 de noviembre en una comunidad cercana a Anse-à-Pitres, Haití, que dejó dos personas muertas y una gravemente herida.

La situación provocó pérdidas económicas a pequeños y medianos comerciantes dominicanos y haitianos, además de afectar las recaudaciones del Ayuntamiento de Pedernales, debido a las dificultades para el intercambio de mercancías durante uno de los dos días semanales de mercado.

El enfrentamiento ocurrió en Haití en la localidad de La Hatte, situada en las proximidades de Anse-à-Pitres, a unos cuatro kilómetros del paso fronterizo de Pedernales.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Garry Mondelus y Donaldson Joseph, mientras que Jean Silne Walnic resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Provincial Doctor Elio Fiallo, en Pedernales, para recibir asistencia médica.

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Balacera

Según versiones recogidas en la zona, la balacera habría estado relacionada con presuntas disputas por actividades ilícitas, posiblemente vinculadas al narcotráfico. No obstante, las circunstancias del enfrentamiento no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades.

El traslado del herido a territorio dominicano generó inconformidad entre sus familiares, quienes alegadamente exigen que sea devuelto a Haití, al considerar que debió permanecer en su país para recibir asistencia médica.

Como medida de presión, los allegados mantienen bloqueado el acceso desde Anse-à-Pitres, impidiendo el paso de camiones cargados de mercancías, motocicletas de tres ruedas y carretillas utilizadas para transportar productos hacia el mercado binacional.

Aunque las autoridades dominicanas habilitaron el acceso correspondiente a su territorio, las restricciones del lado haitiano han impedido el desarrollo habitual de las operaciones comerciales.

Durante la mañana de este lunes se observó el paso de algunas personas a pie, mientras numerosos comerciantes permanecían a la espera de que se normalizara la situación.

Aumento de la presencia militar

En cuanto a la seguridad fronteriza, se informó que la presencia de militares dominicanos y el patrullaje en la zona se habían incrementado antes de que ocurriera el enfrentamiento armado en territorio haitiano.

Sin embargo, se aclaró que el aumento de la vigilancia no ha sido excesivo y que el despliegue militar no responde directamente al conflicto que ha provocado el bloqueo del mercado binacional.

Según las informaciones ofrecidas, la presencia militar forma parte de las labores habituales de seguridad en la zona fronteriza, donde tradicionalmente las actividades comerciales se desarrollan en un ambiente de tranquilidad.

Los comerciantes aclararon que el incidente que afecta las operaciones de este lunes no guarda relación directa con las actividades comerciales legales, sino con un hecho violento ocurrido fuera del área del mercado.