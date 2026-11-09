Muere mayor retirado de la Policía tras incidente en el que resultaron heridas dos personas en Monte Plata

El coronel retirado Franklin Antonio Encarnación Thomas. ( CEDIDAS A DL. )

Un mayor retirado de la Policía Nacional murió por heridas de arma de fuego durante un incidente ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre en el barrio Los Suizos, municipio Monte Plata, en el que también resultaron heridas otras dos personas.

El fallecido fue identificado como Franklin Antonio Encarnación, conocido como Thomas, de 60 años. Los heridos son Pedro Núñez Manzueta, de 45 años, y su esposa, Margarita Correa, de 40.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, Encarnación se encontraba de visita junto a su esposa en la residencia de la pareja cuando sostuvo una discusión con su compañera sentimental.

Durante el altercado, el oficial retirado habría tomado un fusil que tenía en su vehículo y realizado varios disparos.

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Hechos del incidente

El reporte indica que Núñez Manzueta intervino en la situación y se produjo un forcejeo en el que logró despojarlo del arma. En esas circunstancias, Encarnación recibió las heridas de bala que posteriormente le causaron la muerte.

Núñez Manzueta también sufrió heridas de arma de fuego, mientras que su esposa resultó lesionada. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata.

Armas y evidencias ocupadas

En la escena, los investigadores recolectaron 15 casquillos calibre 7.62x39, un fusil marca SHEX y tres teléfonos celulares.

Además, durante la inspección del vehículo del fallecido fue ocupada una pistola Glock calibre 9 milímetros, con su cargador y cinco cápsulas.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las informaciones corresponden a un informe preliminar de las autoridades, pendiente de investigación y verificación.