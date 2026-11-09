Muere hombre señalado de matar a su expareja en Esperanza; permanecía entubado en estado crítico

Leonalfry Torres Hernández, alias 'Leo', señalado como responsable de la muerte de Rosanny del Carmen Almonte Molina, falleció luego de permanecer ingresado en estado crítico y bajo ventilación mecánica, tras el hecho ocurrido el pasado sábado en el municipio de Esperanza.

La información fue confirmada este lunes a Diario Libre por el general Ramón Samuel Azcona Reyes, director regional Noroeste de la Policía Nacional, quien informó sobre el fallecimiento del hombre.

Torres Hernández permanecía entubado y con asistencia respiratoria debido a las lesiones de disparo que se habría realizado, luego del suceso en el que murió su expareja.

Detalles del crimen

El crimen ocurrió el sábado 7 de noviembre en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza, donde Rosanny murió tras recibir varios disparos presuntamente realizados por Torres Hernández.

Antes del fallecimiento del señalado agresor, el fiscal interino de Valverde, Víctor Manuel Mejía, había confirmado a Diario Libre que existía una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima.

"Ciertamente existía una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima", expresó Mejía al ser consultado sobre las medidas judiciales dispuestas en el caso.

Reacciones familiares

La mujer fue sepultada el domingo en el cementerio municipal de Esperanza, mientras sus familiares realizaban diligencias relacionadas con el caso en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago.

Durante esas diligencias, Roberto Almonte Molina, hermano de la fallecida, relató que Rosanny tenía un salón de belleza instalado en la marquesina de su vivienda y que el señalado agresor habría esperado que salieran las clientas para entrar a la casa.

El familiar también explicó que el hombre habría forzado dos puertas para llegar hasta donde se encontraba Rosanny y dispararle.