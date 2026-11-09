Madre e hijos afectados por explosión muestran mejoría, pero persisten en estado crítico

la doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE )

La doctora Loida Díaz Lima, de 37 años, junto a sus hijos, un varón de 12 años y una hembra de 7, han evolucionado de manera favorable y han presentado mejorías en su estado de salud pese a mantener un cuadro clínico crítico, según le explicaron familiares y doctores a periodistas del Diario Libre este lunes.

Según explicó la doctora Mabel Elizabeth Jones Luciano, quien actualmente se desempeña como la directora del hospital infantil Dr. Robert Reid Cabral, los niños han respondido de manera positiva a los tratamientos y manifiestan mejoras.

Sin embargo, la especialista recalcó que aún no están fuera de peligro, y que los doctores tienen que asegurarse "día a día" del estado de los niños.

"Ambos están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo ventilación mecánica. Hemos tenido una evolución favorable en relación con el día de ayer, ya que hoy los niños amanecieron con sus signos vitales y sus analíticas dentro de los valores esperados. Aunque los niños han presentado mejorías dentro de sus respectivos cuadros críticos, esto no significa que estén fuera de peligro", explicó la doctora Jones Luciano.

La doctora explicó que el niño tiene un 50 % de su superficie corporal quemada, con lesiones de segundo y tercer grado. Mientras que la niña presenta quemaduras en un 30 % de su superficie corporal, de primero y segundo grado. También permanece bajo respiración asistida y está estable dentro de su cuadro clínico.

Por otro lado, agregó que las quemaduras tienden a dejar cicatrices, pero que ellos cuentan con muchas metodologías que se pueden utilizar, como los injertos de piel, para las áreas que han sido afectadas.

"La niña presenta algunas complicaciones en una de sus manos, que fue la zona más afectada. Sin embargo, sí podrían quedar secuelas", dijo.

Madre ha ido mejorando

Según explicó Wiltón Rodríguez, quien es el padre de los niños, la madre de estos ha mostrado muchas mejorías y se encuentra estable, aparte de que ha reaccionado bien a los medicamentos.

"Ayer fue la última visita que le hice a ella. Gracias a Dios ha respondido bien a los tratamientos y los médicos han hecho un buen trabajo. Los niños también siguen estables y evolucionando bien a los medicamentos", explicó Rodríguez.

¿Tomarán acciones legales por lo ocurrido?

Ante la pregunta de sí están pensando recurrir a la justicia por los daños ocasionados, Rodríguez afirmó que por ahora lo más importante es la salud de la madre y de los niños, pero que una vez está cuestión se resuelva, si piensan tomar acciones judiciales por el acontecimiento.

¿Qué ocurrió exactamente?

Según Ramón De La Cruz, quien es residente del residencial Andares del Mirador, lo que se asegura entre los habitantes del lugar es que, supuestamente, las tomas de gas de la lavadora, la secadora y el calentador estaban expuestas y que por ahí fue que hubo un escape de gas que provocó la explosión.

"La toma de la cocina, donde estaba conectada la estufa, no tenía problemas; sin embargo, las otras dos tomas estaban abiertas y, al parecer, por ahí se estaba escapando el gas. Supuestamente, cuando el niño intentó conectar un equipo electrónico, se produjo una chispa que provocó la explosión", aseguró De La Cruz.

El comunitario reiteró que eso es lo que se rumora en la comunidad y que hasta el momento no se ha podido demostrar si eso fue realmente lo que pasó.

Según De La Cruz, a raíz de la explosión muchos residentes están preocupados por la seguridad de los edificios nuevos que se están construyendo y por si ese mismo patrón de instalaciones se continúa repitiendo.

Por último, explicó que luego del hecho "se armó un juidero" porque el sonido fue muy fuerte hubo mucho humo y destrucción.

"La explosión destruyó el balcón de vidrio y los sujetadores de los cristales. Hay un video circulando en las redes sociales donde se puede observar parte de lo ocurrido", afirmó el comunitario.