Feminicida de mujer en Esperanza permanece en estado crítico y tenía orden de alejamiento

Leonalfry Torres Hernández y Rosanny del Carmen Almonte Molina. ( TOMADA DE LAS REDES SOCIALES. )

Leonalfry Torres Hernández, alias "Leo", señalado como responsable de la muerte de Rosanny del Carmen Almonte Molina, permanece en estado crítico y con ventilación mecánica, mientras el Ministerio Público confirmó que existía una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima.

La información fue ofrecida este lunes a Diario Libre por el fiscal interino de Valverde, Víctor Manuel Mejía, quien confirmó la existencia de la medida judicial dispuesta para proteger a la mujer.

"Ciertamente existía una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima", expresó Mejía al ser consultado sobre las medidas que se habían dispuesto en el caso.

Sobre la condición de salud de Torres Hernández, el representante del Ministerio Público informó que permanece en estado crítico y bajo ventilación mecánica.

Detalles del crimen

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza, donde Rosanny murió tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su expareja.

La mujer fue sepultada el domingo en el cementerio municipal de Esperanza, mientras sus familiares realizaban diligencias relacionadas con el caso en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Santiago.

Durante esas diligencias, Roberto Almonte Molina, hermano de la fallecida, relató que Rosanny tenía un salón de belleza instalado en la marquesina de su vivienda y que el señalado agresor habría esperado que salieran las clientas para entrar a la casa.

El familiar también explicó que el hombre habría forzado dos puertas para llegar hasta donde se encontraba Rosanny y dispararle.

Reacciones de la familia

Este lunes, un equipo de Diario Libre se trasladó a la vivienda donde ocurrió el crimen, en el sector El Paraíso, para conversar con los familiares de la víctima.

Sin embargo, estos se encontraban realizando diligencias y salían del lugar en un vehículo, por lo que no ofrecieron nuevas declaraciones.