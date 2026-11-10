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Ataque a balazos desde motocicletas deja cuatro víctimas en Moca

Juan José Sánchez, conocido como Leo, falleció mientras recibía atenciones médicas en una clínica privada

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Ataque a balazos desde motocicletas deja cuatro víctimas en Moca
Familiares, amigos y allegados del fallecido acudieron al centro de salud donde fue trasladado tras resultar herido de bala. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas durante un tiroteo perpetrado por desconocidos que se desplazaban en motocicletas en marcha, en un hecho ocurrido la noche de ayer lunes feriado en el barrio San José, de Moca, provincia Espaillat.

El fallecido fue identificado como Juan José Sánchez, conocido como Leo.

Víctima fatal

Su muerte se produjo mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud privado, debido a las heridas de bala que sufrió.

Entre los heridos, sin identificar hasta el momento, figura una mujer. Tampoco se ha informado sobre su estado de salud.

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Detalles del ataque

Según versiones preliminares, las víctimas se encontraban compartiendo y escuchando música en las proximidades de una vivienda cuando fueron sorprendidas por varios individuos que llegaron en motocicletas y dispararon contra el grupo.

Investigación policial

Las autoridades investigan el suceso para establecer las circunstancias en que ocurrió e identificar a los responsables del ataque.

El cadáver de Juan José Sánchez fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de lugar.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.