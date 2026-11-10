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Conocen medida de coerción contra hombre acusado de matar a su expareja en San Juan

La madre de la víctima asegura que su hija era acosada por el imputado tras finalizar su relación sentimental

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    Conocen medida de coerción contra hombre acusado de matar a su expareja en San Juan

    La jueza Rosio Espejo Hidalgo, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Juan, conoce este martes la solicitud de medida de coerción contra Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, conocido como Blanco Moya, acusado de matar a tiros a su expareja sentimental, Jocelyn Ceballo Matrillé, de 36 años.

    El hecho ocurrió en un apartamento del residencial Caonabo Tower, en San Juan de la Maguana, donde la mujer perdió la vida a causa de heridas de bala.

    Durante la audiencia, las fiscales Danelys Medina y Diana Ramírez, en representación del Ministerio Público, sustentan la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

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    Solicitud de medida de coerción

    El Ministerio Público otorgó provisionalmente a los hechos la calificación jurídica de homicidio doloso agravado, conforme a los artículos 91 y 92, numeral 11, de la Ley 74-25, según consta en el expediente presentado ante el tribunal.

    De acuerdo con la información ofrecida por una representante del Ministerio Público, en caso de que se le imponga prisión preventiva, Moya Tavares deberá cumplirla en la Cárcel Pública de San Juan de la Maguana.

    Hasta el momento, no se ha confirmado la decisión del tribunal ni la duración de la medida solicitada.

    Denuncia de acoso

    La madre de Jocelyn Ceballo Matrillé denunció que su hija era víctima de persecución y acoso por parte del acusado, después de que decidiera terminar la relación sentimental que mantenían.

    Según relató, Moya Tavares no aceptaba la separación y continuaba buscando a su hija con la intención de retomar la relación.

    La mujer aseguró que el imputado era extremadamente celoso y que presuntamente mantenía una conducta de persecución contra Jocelyn.

    Sin embargo, reconoció que desconocía muchos de los problemas que enfrentaba la pareja, debido a que su hija no acostumbraba compartir detalles de su vida personal.

    Explicó, además, que Jocelyn se había trasladado a San Juan de la Maguana junto al acusado, aunque dijo desconocer las circunstancias que motivaron ese viaje.

    La madre de la víctima pidió a las autoridades judiciales que el crimen no quede impune y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

    El tribunal deberá decidir sobre la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra Moya Tavares, quien permanece bajo investigación por la muerte de su expareja.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.