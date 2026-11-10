Hombre muere en un teteo que se extendió hasta la mañana y que terminó a tiros

El tiroteo dejó a otro herido y la Policía busca a tres sospechosos, mientras la familia de Luis Ángel del Orbe Paulino espera justicia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

Parientes de Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años, rechazan que estuviera involucrado en atracos y aseguran que trabajaba como motoconchista y repartidor.

"Era un muchachón muy trabajador, muy amigable. Nadie en el barrio puede decir lo contrario". Así recordó Thais a su primo Luis Ángel del Orbe Paulino, de 29 años, quien murió tras ser baleado durante un conflicto ocurrido la mañana del lunes en una fiesta clandestina, conocida como teteo, en el barrio Puerto Rico, de Los Mina.

La mujer describió al joven como una persona que no se metía con nadie y que estaba dedicado al trabajo y a sus dos hijos.

Contó que, debido a sus respectivas jornadas laborales en las calles, solía encontrarse con él, quien acostumbraba a advertirle que tuviera cuidado durante sus recorridos.

"Siempre me topaba con él y me decía: 'Mi prima, cuídese en la calle'", relató.

Su testimonio contrasta con las versiones que, según afirmó, han circulado sobre una supuesta vinculación del joven con actividades delictivas.

Thais insistió en que su primo se ganaba la vida como motoconchista durante la madrugada y realizando entregas por encargo en horas de la tarde.

"Él no andaba atracando. Un muchacho que andaba de madrugada trabajando conchando y en la tarde haciendo pedidos. O sea, le gustaba trabajar", manifestó.

La familiar también cuestionó que se establezca una versión de lo ocurrido sin agotar las investigaciones y pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias en que se produjo el tiroteo.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, del Orbe Paulino falleció a causa de una herida de arma de fuego en el costado izquierdo, mientras que Francis Enmanuel Acevedo Espinal, de 32 años, resultó herido en el rostro y el cuello.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando ambos se encontraban en una fiesta clandestina y se originó una discusión por supuestos problemas personales.

Por el caso, la Policía persigue a tres hombres identificados por los apodos de El Gipi, El Flaco y Yostin, señalados como presuntos responsables de la agresión.

Thais agregó que, al momento de ofrecer sus declaraciones, la familia todavía no había recibido el cuerpo de su primo.

"Lo único que queremos es que se haga justicia, porque no fue un perro que mataron. Él tiene familia", expresó otra pariente.