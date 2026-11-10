Hombre mata a cuchilladas a su expareja en Santiago

Alexandra Josefina Santos, víctima de feminicidio a manos de su expareja. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un hombre de unos 57 años mató a cuchilladas a su expareja, de 36 años, y posteriormente se suicidó tras ingerir una sustancia tóxica, en un hecho ocurrido la tarde de este martes en el sector Villa Liberación, en Santiago.

La víctima fue identificada por las autoridades como Alexandra Josefina Santos, mientras que el agresor fue identificado como Alejandro Villa.

El hecho ocurrió en la vivienda de la mujer, ubicada en la calle 2, esquina 6, del referido sector.

Relación y conflicto

De acuerdo con testimonios de familiares, la pareja estaba separada y tenía dos hijas en común.

Indicaron que ambos mantenían diferencias desde hacía varios días, debido a que el hombre supuestamente insistía en retomar la relación sentimental.

Los parientes señalaron que Villa había regresado recientemente de Estados Unidos con la intención de reconciliarse con Alexandra Josefina Santos.

Al lugar se presentaron miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, incluidos miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes realizaron el levantamiento de ambos cuerpos.