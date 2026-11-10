Joven muere tras chocar motocicleta contra un árbol en Postrer Río

Alexander Tapia Morrobél perdió la vida en un accidente ocurrido próximo al cementerio municipal ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

Un joven identificado como Alexander Tapia Morrobél falleció la tarde de este lunes luego de que la motocicleta que conducía se estrellara contra un árbol en la entrada del municipio de Postrer Río, provincia Independencia.

Según informaciones preliminares, el accidente ocurrió en las proximidades del cementerio municipal, cuando el motociclista habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol situado a un costado de la carretera.

Tapia Morrobél sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del accidente.

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Al lugar acudieron unidades de emergencia y las autoridades correspondientes, que realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Reacción de la comunidad

La muerte del joven ha causado consternación entre familiares, amigos y residentes de Postrer Río, quienes lamentaron su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre las posibles causas del accidente.