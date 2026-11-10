Matan a dos dominicanos en Haití durante presunto contrabando de cigarrillos

Llegada de los cuerpos a la comunidad de Buen Hombre, en Montecristi ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Dos dominicanos oriundos de la comunidad de Buen Hombre, en la provincia Montecristi, fueron encontrados muertos con heridas de bala en aguas territoriales de Haití, adonde presuntamente se trasladaron para realizar una operación de contrabando de cigarrillos.

Las víctimas fueron identificadas como Frandeli Andújar Reyes y otro hombre conocido únicamente como "Concote", quienes habían sido reportados como desaparecidos tras salir en una embarcación desde Punta Rucia con destino a Haití.

Testimonios sobre el ataque

De acuerdo con el testimonio de una persona vinculada a las investigaciones, los dos hombres viajaban junto a un tercer acompañante para adquirir cigarrillos de contrabando.

Sin embargo, al llegar a territorio haitiano, habrían sido secuestrados por individuos que presuntamente intentaron despojarlos de la embarcación y de sus motores fuera de borda.

El informante aseguró que los atacantes mataron a los dos hombres y lanzaron sus cuerpos al agua, mientras que el tercer ocupante de la embarcación habría resultado herido de bala, pero logró escapar y regresar a territorio dominicano.

Según esa versión, pescadores recuperaron los cadáveres en aguas próximas a Haití y los trasladaron a territorio dominicano, donde recibieron sepultura la noche del lunes.

Reacciones familiares

La desaparición de los hombres había generado preocupación entre sus familiares y los residentes de Buen Hombre.

Se espera que las autoridades dominicanas ofrezcan información oficial sobre las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.