Policía investiga tres hechos violentos ocurridos en Los Mina, Monte Plata y Montecristi

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. ( ARCHIVO DL. )

La Policía Nacional informó este martes que investiga las circunstancias en las que ocurrieron tres hechos violentos en distintos puntos del país.

El primero ocurrió en el barrio Puerto Rico, en Los Mina, donde murió un hombre de 29 años; otro en Monte Plata, donde falleció un mayor retirado, y un tercero en Montecristi, donde dos hombres fueron encontrados muertos en aguas territoriales de Haití.

Según explicó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, en el caso de Los Mina ya fueron identificadas tres personas por sus apodos. Las autoridades les dan seguimiento para apresarlas y someterlas a la justicia.

"Hasta el momento, se trató de un conflicto social entre las personas involucradas, una discusión. Ellos habían pasado toda la noche ingiriendo bebidas alcohólicas, escuchando música en esta área, y allí se originó un conflicto social en circunstancias que aún estamos investigando", dijo Pesqueira.

Tiroteo en Monte Plata

Con respecto al caso de Monte Plata, donde murió un mayor retirado, el vocero explicó que, según el informe preliminar, el propietario de la vivienda donde el oficial se encontraba de visita logró despojarlo de un fusil y le provocó las heridas que posteriormente le causaron la muerte.

"Ya la persona que actuó se encuentra detenida. Ha dado la versión de que el oficial retirado intentó ultimar a su pareja sentimental, luego de enfrascarse en una discusión de pareja", aseguró.

Según la versión del detenido, el mayor retirado tomó un fusil de su vehículo y disparó contra su pareja sentimental, pero no logró herirla.

Pescadores de Montecristi

En cuanto al caso de los dos hombres de Montecristi encontrados muertos a tiros en aguas territoriales de Haití, Pesqueira explicó que las investigaciones continúan y que las autoridades aún no cuentan con información precisa sobre lo ocurrido.

"Ese caso está en desarrollo para poder establecer si ciertamente esas personas fueron ultimadas en territorio haitiano y luego trasladadas al territorio dominicano", señaló.

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